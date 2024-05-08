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Президент Узбекистана прибыл в столицу РФ с рабочим визитом

Мирзиёев прилетел в Москву для участия в саммите ЕАЭС и параде в честь 9 Мая

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в столицу РФ для участия в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом пишет ТАСС.

В материале отмечается, что самолет главы республики уже приземлился в одном из аэропортов Москвы. По данным агентства, 8 мая узбекский лидер будет присутствовать на саммите ЕАЭС. Его пригласили как представителя страны — наблюдателя при организации.

Также ожидается, что Мирзиёев проведет несколько двусторонних встреч и примет участие в ряде торжественных мероприятий. Речь идет о церемониях, посвященных 79-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне.

6 мая пресс-служба Кремля рассказала, что президент Узбекистана посетит парад в честь Дня Победы в столице РФ. Кроме того, глава республики планирует вместе с российским коллегой Владимиром Путиным возложить цветы к могиле Неизвестного Солдата.

8 мая журналисты «Sputnik Молдова» сообщили о намерении главы автономного образования Гагаузии Евгении Гуцул принять участие в военном параде в Москве в качестве гостя. По информации СМИ, российские власти направили политику официальное приглашение на мероприятие.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в РФ с рабочим визитом.

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