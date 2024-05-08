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Военный эксперт предрек вступление стран НАТО в СВО на Украине к лету

Полковник Арзанов: НАТО введет войска на Украину, если Россия не победит к лету

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Несколько стран-членов НАТО примут решение ввести войска на Украину, если Вооруженные силы (ВС) России «полностью не добьют режим Зеленского» до начала летней кампании. С таким мнением в интервью URA.RU выступил член президиума Общественной организации «Офицеры России» полковник в запасе Левон Арзанов.

По его мнению, страны Запада не ограничатся поставкой вооружений. Арзанов заявил, что на Украине уже давно находятся французские военные, а также из других стран, но не под своим флагом.

Эксперт предупредил, что Москва увидит вхождение стран НАТО на Украину, если «не будет решительных действий» в ближайшее время. Он заключил, что Украина под руководством Владимира Зеленского «должна быть добита» до лета.

7 мая британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Москва четко дала понять о том, что ввод войск государств НАТО на Украину приведет к вооруженному конфликту с Россией.

До этого лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что в случае поражения Украины Вашингтону, возможно, придется вмешаться в конфликт, задействовав свои войска.

Президент Франции Эммануэль Макрон в начале мая повторно сообщил, что не исключает отправки военнослужащих на Украину.

Ранее Зеленский назвал самые «жаркие» места боев.

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Операция на Украине
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