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В Песчанке на окраине Красноярска горят два частных дома

МЧС: площадь пожара в Песчанке на окраине Красноярска выросла до 1 тыс. кв. м

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В Песчанке на окраине Красноярска горят два частных дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС Красноярского края.

Уточняется, что площадь пожара выросла с 800 кв. м. до 1 тыс. кв. м.

Ранее в МЧС заявляли об угрозе распространения огня на другие дома из-за сильного ветра. Сообщение о возгорании двух домов на площади 800 кв. м. поступило в 13:04 мск.

До этого спасатели ликвидировали пожар в Луганске, который возник после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

7 мая в поселке Ракитное Белгородской области произошло возгорание в металлической зерносушилке и одноэтажном складе.

До этого сообщалось, что пожары в четырех районах Иркутской области за ночь уничтожили 200 домов. Пожары произошли в Братском, Тайшетском, Усть-Кутском и Чунском районах. Огнем были уничтожены более 200 зданий, в том числе 15 жилых домов.

Ранее пожарные спасли ежа из пожара в Красноярском крае.

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