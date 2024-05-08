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Петербуржца, отправлявшего деньги террористам в Сирию, посадили на девять лет

Военный суд вынес приговор жителю Петербурга, финансировавшего терорганизацию

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Первый Западный окружной военный суд приговорил мужчину к тюремному заключению за содействие террористической организации. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Несколько месяцев житель Красногвардейского района Хонзафар Эсан угли Курбоналиев вел в Telegram переписку с неким Мустафой Муджахедом. С 18 февраля по 17 августа 2022 года он сделал несколько денежных переводов на банковскую карту, номером которой поделился его собеседник.

Суд установил, что Курбоналиев хотел оказать материальную помощь членам международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», входившей в состав международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена). Мужчина знал, что его переводы помогают террористам вести боевые действия на территории Сирии.

Подсудимому, признанному виновным, назначили наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет. Первые два года и шесть месяцев пособник терроризма проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в отношении петербуржца, испортившего российские флаги и знамя Победы на фасаде дома, возбудили два уголовных дела.

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