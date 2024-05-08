В России назвали подвигом победу Рублева на «Мастерсе» из-за болезни

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил победу российского теннисиста Андрея Рублева на турнире серии «Мастерс» в Мадриде, рассказав, что спортсмен даже думал сняться с турнира из-за болезни. Его слова приводит ТАСС.

«Рублев, победив в Мадриде, совершил настоящий подвиг. У него была температура 39, он вообще хотел оказаться от игры, но сумел справиться. Он настоящий боец и молодец», — заявил Тарпищев.

Российский теннисист 5 мая в финале грунтового турнира в Мадриде обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счетом 4:6, 7:5, 7:5.

Стоит отметить, что Рублев последний раз побеждал в финале на январском турнире в Гонконге. Тогда россиянин победил в заключительном матче финна Эмиля Руусувуори.

После победы в Мадриде Андрей Рублев переместился в восьмого на шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Лидировать продолжает сербский теннисист Новак Джокович. У него 9990 набранных очков. На второй строчке располагается итальянец Янник Синнер (8860 очков). Тройку лидеров замыкает представитель Испании Карлос Алькарас (7345 очков). Четвертым идет российский теннисист Даниил Медведев (7195 очков).

Ранее госпитализированный Рублев рассказал о своей страшной болезни во время турнира в Мадриде.