Путин приедет в Сеул после прививки от коронавируса
Президент России Владимир Путин готов посетить Южную Корею после того, как сделает прививку от коронавируса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на администрацию южнокорейского президента.
«Я приеду в Южную Корею… Лично привьюсь российской вакциной и поеду», — приводятся слова российского лидера.
Ранее Путин и южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами провели телефонный разговор.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 33 млн заболевших, 24 млн человек выздоровели. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.
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