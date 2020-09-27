Минск заявляет о попытке подрыва государственного строя

Максимс Краюшкинс

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, заявил, что Минск испытывает испытывает внешнее вмешательство, нацеленное на подрыв государственного строя.

«После неудавшейся попытки навязать нам цветную революцию мы испытываем внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственного строя», — сказал Макей.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии. В ходе церемонии Лукашенко, положив правую руку на конституцию Белоруссии, произнес присягу на белорусском языке и подписал акт о принесении присяги.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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