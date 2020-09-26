Киев увидел угрозу в укреплении сотрудничества Минска и Москвы
Украина видит серьезные риски для себя в укреплении сотрудничества Белоруссии и России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.
По словам Кулебы, белорусский президент Александр Лукашенко «выбрал Россию».
«Мы взвешиваем все риски, которые несет укрепление позиций России в Белоруссии для Украины. И мы понимаем: если Лукашенко выбрал Россию, то риски зашкаливают», — заявил глава украинского МИД.
Он также выразил сожаление, что Лукашенко отказался от международного посредничества в вопросе урегулирования политического кризиса в республике.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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