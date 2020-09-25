Комков выдвинул Путина на Нобелевскую премию мира

Писатель и ученый Сергей Комков выдвинул президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира — 2021. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данную инициативу прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что если кандидатуру Путина примут, то это будет прекрасно, если нет — «ничего страшного».

Ранее Комков уже выдвигал Путина на соискательство этой награды в 2013 году.

Он подчеркнул, что премию «можно будет закрывать», если Нобелевский комитет не одобрит его заявку.