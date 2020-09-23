Мадуро обвинил Трампа в использовании ГА ООН для предвыборной кампании

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что президент США Дональд Трампа использовал площадку Генеральной ассамблеи ООН для своей предвыборной агитации. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, американский лидер «использовал особую и уникальную трибуну ООН, чтобы выступить в качестве кандидата (на президентских выборах в США. — «Газета.Ru»), для оскорблений и нападок».

Мадуро считает, что Трамп своим выступлением «оскорбил и атаковал» Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО, Парижское соглашение по климату, а также Совет по правам человека.

Ранее глава США в видеообращении в рамках ГА ООН заявил, Китай необходимо привлечь к ответственности за распространение коронавируса COVID-19.

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