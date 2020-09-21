США вводят новые санкции против минобороны Ирана и Мадуро

Госсекретарь США Майк Помпео объявил, что американская сторона вводит санкции против Ирана и венесуэльского президента Николаса Мадуро за сотрудничество с исламской республикой, передает Reuters.

Санкционные меры вводятся в отношении пяти иранских ученых за участие в ядерной программе страны и в «иранской оборонной индустрии, ее руководителя», а также против Мадуро. По словам Помпео, соответствующий указ подписал 21 сентября глава США Дональд Трамп.

«Первый шаг в соответствии с этим указом, ввожу санкции в отношении министерства обороны Ирана и логистических подразделений ВС [Ирана] <...> Мы также вводим санкции в отношении Мадуро за связи с Ираном», — сказал Помпео.

Он отметил, что США не только вводят санкции, но и восстановят оружейное эмбарго против Тегерана.

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