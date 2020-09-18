В санкционном списке ЕС по Белоруссии пока 40 человек

В находящемся сейчас на согласовании стран-членов ЕС списке индивидуальных допсанкций по Белоруссии пока значатся 40 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на европейский источник.

Однако он уточнил, что список еще находится на согласовании.

Ожидается, что санкции могут быть одобрены на заседании Совета глав МИД ЕС 21 сентября.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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