Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин подписал указ о мерах по увеличению продолжительности жизни россиян

К 2030 году средняя продолжительность жизни в России должна вырасти до 78 лет

close
100%
Михаил Климентьев/РИА Новости

Россия должна стремиться к тому, чтобы средняя продолжительность жизни к 2030 году выросла до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин, сообщает ТАСС.

К настоящему времени средняя продолжительность жизни в России составляет около 73,5 лет. Такие показатели ни разу не фиксировались в истории Советского Союза и современной России.

26 апреля в Минздраве отметили, что мужчины в России в среднем живут на 10 лет меньше женщин. Причиной этого явления названы злоупотребление алкоголем, курение, а также недостаточная забота о своем здоровье.

До того сообщалось, что члены Общественного совета при Минздраве России будут вести работу над увеличением продолжительности жизни россиян. Председатель Профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников заявил, что для улучшения показателей необходимо популяризировать здоровый образ жизни и работать над изменением психологии россиян.

Ранее ученые заявили, что за 34 года продолжительность жизни в мире выросла на 6,2 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами