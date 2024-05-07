Путин подписал указ о мерах по увеличению продолжительности жизни россиян

Россия должна стремиться к тому, чтобы средняя продолжительность жизни к 2030 году выросла до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин, сообщает ТАСС.

К настоящему времени средняя продолжительность жизни в России составляет около 73,5 лет. Такие показатели ни разу не фиксировались в истории Советского Союза и современной России.

26 апреля в Минздраве отметили, что мужчины в России в среднем живут на 10 лет меньше женщин. Причиной этого явления названы злоупотребление алкоголем, курение, а также недостаточная забота о своем здоровье.

До того сообщалось, что члены Общественного совета при Минздраве России будут вести работу над увеличением продолжительности жизни россиян. Председатель Профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников заявил, что для улучшения показателей необходимо популяризировать здоровый образ жизни и работать над изменением психологии россиян.

Ранее ученые заявили, что за 34 года продолжительность жизни в мире выросла на 6,2 года.