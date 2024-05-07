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В Федерации спортивной борьбы России возмутились избиением ребенка тренером

Глава ФСБР Мамиашвили возмущен избиением ребенка тренером по борьбе из Дагестана

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Нина Зотина/РИА Новости

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили резко отреагировал на инцидент, произошедший на соревнованиях по борьбе в Оренбурге, где тренер из Дагестана избил своего ученика за поражение. Его слова приводит ТАСС.

«Как такие существа попадают в спорт? Шокирует и то, что ни один не остановился, не прекратил эти жуткие вещи — это в голове не укладывается. Все меры, которые зависят от нас, будут приняты», — заявил он.

Тренер применил действия насильственного характера к своему подопечному после того, как юный спортсмен проиграл на Всероссийских соревнованиях, которые состоялись в Оренбургской области. После инцидента министр по физической культуре и спорту Дагестана Сажид Сажидов рассказал, что тренер применял и ранее подобные действия насильственного характера к своим подопечным, которые еще не достигли совершеннолетия. Также Сажидов заявил, что тренер больше не будет работать с детьми.

Прокуратура Ленинского района Оренбурга установила контроль за процессуальной проверкой по факту избиения тренером ребенка.

Ранее сообщалось, что избившего ринг-герл бойца ММА пожизненно отстранили.

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