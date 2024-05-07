Путин преподнес цветы своей школьной учительнице

Президент РФ Владимир Путин вручил своей школьной учительнице Вере Гуревич букет цветов. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства тепло поприветствовал педагога, обнял и поцеловал ее. Глава государства поухаживал за 91-летней учительницей, помог ей сесть за стол.

«Как в такую погоду приехали, ничего?» — поинтересовался Путин.

Гуревич рассказала, что ехала на машине и у нее «все хорошо».

Педагог была классным руководителем Путина с пятого по восьмой класс в ленинградской школе №193. Позже она написала мемуары о школьных годах президента «Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя». Президент подарил ей цветы во время их встречи в Кремле после церемонии инаугурации.

До этого политолог обратил внимание на ключевой момент в выступлении Путина во время торжественной церемонии вступления в должность — это большой творческий потенциал.

Ранее Кадыров рассказал об альтернативе Путину.