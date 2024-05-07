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Путин преподнес цветы своей школьной учительнице

Путин подарил своей школьной учительнице Вере Гуревич букет цветов

Президент РФ Владимир Путин вручил своей школьной учительнице Вере Гуревич букет цветов. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства тепло поприветствовал педагога, обнял и поцеловал ее. Глава государства поухаживал за 91-летней учительницей, помог ей сесть за стол.

«Как в такую погоду приехали, ничего?» — поинтересовался Путин.

Гуревич рассказала, что ехала на машине и у нее «все хорошо».

Педагог была классным руководителем Путина с пятого по восьмой класс в ленинградской школе №193. Позже она написала мемуары о школьных годах президента «Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя». Президент подарил ей цветы во время их встречи в Кремле после церемонии инаугурации.

До этого политолог обратил внимание на ключевой момент в выступлении Путина во время торжественной церемонии вступления в должность — это большой творческий потенциал.

Ранее Кадыров рассказал об альтернативе Путину.

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