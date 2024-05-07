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Иностранца поймали под Калининградом при попытке пешком уйти в Польшу

Под Калининградом поймали иностранца, пытавшегося пешком уйти в Польшу

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Global Look Press

Под Калининградом пограничники поймали иностранца, который прилетел из Москвы и пытался пешком уйти в Польшу. Об этом со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ региона сообщает klops.ru.

По информации издания, инцидент произошел 2 мая неподалеку от поселка Крылово. Сотрудники погранслужбы задержали мужчину, который шел в сторону государственной границы. Позже выяснилось, что он планировал незаконно пересечь ее и попасть в Польшу.

Сообщается, что иностранный гражданин прилетел из Москвы. Его привлекли к административной ответственности с принудительным выдворением за пределы России. На данный момент мужчина пребывает в Центре временного содержания иностранных граждан в городе Гвардейске.

Ранее в Белоруссии задержали пытавшегося улететь по чужому паспорту россиянина.

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