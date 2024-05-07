Россиянам рассказали о серьезной болезни, которая возникает из-за неудобной позы за рулем

Долгое нахождение в неудобном положении за рулем может привести к целому ряду проблем со здоровьем у водителя. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал врач-уролог, эндокринолог Андрей Лычагин.

«Нахождение за рулем автомобиля должно быть максимально комфортным. В первую очередь, это вопрос техники безопасности — водителю не следует слишком близко садиться к рулю, чтобы снизить ущерб для себя в случае аварийных ситуаций. Расстояние должно быть на уровне полусогнутой руки. Если водитель не соблюдает это правило и сидит в неудобном положении, то у него напрягаются мышцы спины. Это может вызвать нарушения функции нервных окончаний, которые идут в малый таз. В результате есть риск развития так называемого синдрома хронической тазовой боли», — рассказал уролог.

Он добавил, что при таком синдроме водитель испытывает постоянную сильную боль в районе таза. Нередко заядлые водители, в том числе дальнобойщики, путают такую боль с простатитом. Также из-за неправильного положения может развиться миофасциальный синдром, который также проявляется в виде сильной боли в мышцах, окружающих позвоночник.

«Кресло водителя должно быть максимально удобным. Также полезно использовать различные массажеры для тела, которые будут разгонять кровоток», — подытожил Лычагин.

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