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Молдавия договорилась о поставках российского газа в Приднестровье

Министр Парликов: Приднестровье сможет покупать газ РФ после 2024 года

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ИА «Новости Приднестровья»

Власти Молдавии заявили о готовности обеспечить транзит российского газа в Приднестровье после истечения в конце 2024 года действующего соглашения о транзите через Украину. Об этом сообщил министр энергетики республики Виктор Парликов, передает Reuters .

«Приднестровье сможет покупать газ из России после 2024 года, когда истечет срок действующего соглашения о транзите через Украину», — сказал Парликов.

Ранее глава «Молдовагаз» Вадим Чебан заявлял о планах компании возобновить с мая по сентябрь 2024 года закупки газа у «Газпрома» для нужд правобережной части Молдавии. Другие объемы топлива будут закупаться у иностранных партнеров на конкурентных условиях.

Норвегия оказывает Молдавии финансовую помощь в рамках программы поддержки Украины. В 2023 году она выделила 400 млн норвежских крон ($36,9 млн) специально на закупку газа республикой. В ходе визита Парликова в Осло обсуждалось также углубление сотрудничества в энергетической сфере между двумя странами.

До этого стало известно, что Евросоюз хочет ввести санкции против газовых и нефтяных танкеров России.

Ранее страны ЕС сократили закупки СПГ.

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