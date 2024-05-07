Бьянка рассказала, почему отказывалась от концертов

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не раз отказывалась проводить концерты из-за панических атак.

Бьянка отметила, что из-за ментальных проблем она также отказывалась и от других дел. Артистка стала чувствовать себя чуть лучше, после того, как сбросила лишний вес.

«Но в том, что я похудевшая, чувствую себя намного легче и уверенней, – факт», — поделилась артистка.

В январе Липницкая рассказала, что похудела на 32 килограмма с помощью эндокринолога. Артистка регулярно посещала клинику, в которой ей назначили лечение гормональных проблем. В больнице она делала специальные капельницы с витаминами, чтобы хорошо себя чувствовать. По словам артистки, такие процедуры также выводят лишнюю жидкость из организма. Бьянка также занимается спортом, ходит на лечебную физкультуру и плавает в бассейне.

В марте Бьянка сделала пластическую операцию – абдоминопластику. Помимо исправлений в области живота, ей также выкачали жир у ног. Знаменитость раскрыла, что потратила на пластику порядка трех миллионов рублей.

Ранее Бьянка ответила на слухи о конфликте с Мари Краймбрери.