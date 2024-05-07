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В Совфеде оценили планы Финляндии открыть границу с РФ после закона о беженцах

Сенатор Цеков: для России нет разницы, откроет Финляндия границы или нет

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Александр Натрускин/РИА Новости

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что власти Финляндии заговорили об открытии границы с Россией из-за возникших у них проблем, однако для Москвы решение Хельсинки не имеет принципиального значения. Так в беседе с NEWS.ru он прокомментировал слова главы МО Финляндии Антти Хяккянена о возможности открытия границы с Россией для пассажирских перевозок в случае принятия закона о беженцах.

Сенатор указал на факт того, что Финляндия хочет отдалиться от России, однако на деле у нее «не очень хорошо получается» этого добиться.

«Для нас уже нет сильной разницы, откроет Финляндия границы с Россией или нет», — подчеркнул Цеков.

13 апреля Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ сообщила, что финские власти намерены ввести новые ограничения в рамках закрытия КПП на границе двух государств. В частности, с 15 апреля приостановлено движение прогулочных судов по Сайменскому каналу через пропускной пункт «Нуйямаа». Также морские КПП «Сантио» и «Хаапасаари» были закрыты на неопределенный срок.

28 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение финских властей о закрытии контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией лишает страну возможности развиваться и ничем хорошим для финнов не закончится.

Ранее Финляндия обратилась к европейским пограничникам с просьбой о помощи.

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