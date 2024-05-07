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Путин сменил посла в европейской стране

Путин назначил Нуризаде новым послом России в Хорватии

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин назначил Александра Нуризаде новым послом Российской Федерации в Хорватии. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале публикования правовых актов.

«Назначить Нуризаде Александра Беюковича Чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Хорватия», — сказано в тексте.

Другим указом президент освободил от обязанностей Андрея Нестеренко, который занимал данную должность.

3 мая сообщалось, что Путин назначил Игоря Мартынова главой российской дипмиссии в Буркина-Фасо. Посольство России в Буркина-Фасо было закрыто с 1992 года. Российское посольство в столице страны Уагадугу было вновь открыто 28 декабря 2023 года. После открытия посольства в МИД РФ заявили, что в настоящее время российско-буркинийские отношения находятся на подъеме, интенсифицируются контакты на всех уровнях.

16 апреля президент назначил послом России в Румынии Владимира Липаева.

Ранее Путин на год продлил срок госслужбы замглавы МИД РФ Грушко.

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