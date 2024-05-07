Лукашенко заявил, что мир как никогда близок к порогу ядерной войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам, что мир никогда не подходил так близко к порогу ядерной войны, как в настоящий момент. Его слова приводит БелТА.

«Глава государства подчеркнул, что мир никогда не подходил так близко к порогу ядерной войны, как сейчас», — сказано в сообщении государственного агентства.

До этого Лукашенко рассказал, о том как будет проходить проверка носителей тактического ядерного оружия в Белоруссии. Он отметил, что в ходе нее будет осуществляться подача специальных боеприпасов в воинские части, загрузка их на пусковые установки и установка на самолеты.

7 мая в Белоруссии началась внезапная проверка нестратегического ядерного оружия. Приводится в готовность к выполнению задач по предназначению дивизион оперативно-тактического комплекса «Искандер» и самолеты Су-25.

Ранее Лукашенко сообщил об обострении военной обстановки у границ Белоруссии.