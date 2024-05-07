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На Украине пожаловались на доминирование России в соцсетях

В Киеве заявили, что Россия доминирует над Украиной в цифровом пространстве

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Александр Кряжев/РИА Новости

Россия доминирует над Украиной в информационном пространстве. Об этом заявил руководитель украинского центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Андрей Коваленко, передает РИА Новости.

«Россия доминирует над нами в TikTok из-за масштабов своей деятельности... Россияне начали планомерно работать в TikTok и успешно используют эту платформу», — заявил Коваленко.

Он также обвинил Россию в якобы начавшейся масштабной кампании по дискредитации Владимира Зеленского из-за того, что у того 20 мая кончается срок полномочий.

31 марта на Украине должны были пройти очередные президентские выборы, однако голосование так и не состоялось. В руководящих кругах страны это решение связали с продолжающимся конфликтом между Киевом и Москвой, а также действием военного положения. В выборах могли бы поучаствовать как минимум девять кандидатов. По опросам, фавориты предвыборной гонки — Зеленский и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МВД РФ объявило Зеленского в розыск.

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