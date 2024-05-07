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В России утвердят новые системы оплаты труда бюджетников

Путин поручил утвердить в 2026 году новые системы оплаты труда бюджетников

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил утвердить через два года новые системы оплаты труда бюджетников. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер дал поручения в рамках указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». В документе подчеркивается, что новые системы оплаты труда бюджетников необходимо утвердить в 2026 году, а внедрить с 2027 года.

В начале апреля Путин поручил убрать необоснованную разницу между зарплатами бюджетников. Первый доклад на эту тему правительству необходимо подготовить до конца 2024 года.

Накануне стало известно, что в России хотят увеличить индексацию зарплат.

До этого в Госдуме предложили высчитывать среднедушевой доход семьи без учета налогов.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.

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