В России утвердят новые системы оплаты труда бюджетников

Президент России Владимир Путин поручил утвердить через два года новые системы оплаты труда бюджетников. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер дал поручения в рамках указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». В документе подчеркивается, что новые системы оплаты труда бюджетников необходимо утвердить в 2026 году, а внедрить с 2027 года.
В начале апреля Путин поручил убрать необоснованную разницу между зарплатами бюджетников. Первый доклад на эту тему правительству необходимо подготовить до конца 2024 года.
Накануне стало известно, что в России хотят увеличить индексацию зарплат.
До этого в Госдуме предложили высчитывать среднедушевой доход семьи без учета налогов.
Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.