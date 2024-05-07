Российский хоккеист стал номинантом на приз самому ценному игроку НХЛ

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров номинирован на «Харт Мемориал Трофи» — награду, которая вручается самому ценному игроку своей команды по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Информация об этом появилась на официальном сайте Лиги.

Также на приз претендуют еще двое хоккеистов — канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон и канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Победителя определит Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов.

Кучеров провел в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 81 матч, отметившись 44 заброшенными шайбами и 100 результативными передачами. Кучеров занял первое место среди бомбардиров сезона. На втором месте финишировал нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. У него 140 очков (51+89). Тройку лучших замкнул канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 132 очками (32+100).

В первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги «Тампа» в пяти матчах уступила «Флориде Пантерз». Никита Кучеров провел на льду все пять игр, отметившись семью результативными передачами, но не сумев отличиться голом.

Ранее провал российского нападающего в плей-офф НХЛ объяснили.