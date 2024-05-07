Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский хоккеист стал номинантом на приз самому ценному игроку НХЛ

Нападающий Кучеров номинирован на приз самому ценному игроку сезона в НХЛ

close
100%
Nick Turchiaro/Reuters

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров номинирован на «Харт Мемориал Трофи» — награду, которая вручается самому ценному игроку своей команды по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Информация об этом появилась на официальном сайте Лиги.

Также на приз претендуют еще двое хоккеистов — канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон и канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Победителя определит Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов.

Кучеров провел в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 81 матч, отметившись 44 заброшенными шайбами и 100 результативными передачами. Кучеров занял первое место среди бомбардиров сезона. На втором месте финишировал нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. У него 140 очков (51+89). Тройку лучших замкнул канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 132 очками (32+100).

В первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги «Тампа» в пяти матчах уступила «Флориде Пантерз». Никита Кучеров провел на льду все пять игр, отметившись семью результативными передачами, но не сумев отличиться голом.

Ранее провал российского нападающего в плей-офф НХЛ объяснили.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами