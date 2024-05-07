Вернувшийся с СВО россиянин с тесаком угрожал жителям дома, забравшись на козырек подъезда

В Петрозаводске житель дома 7 по улице Лесной пожаловался на неадекватное поведение одного из соседей. Его пост разместил паблик «Мой Петрозаводск» во «ВКонтакте».

«Находившийся под наркотическим воздействием мужчина угрожал окружающим тесаком (ножом). Своевременно была вызвана полиция и скорая помощь. Мужчина <...> был досрочно освобожден от уголовной ответственности в связи с участием в специальной военной операции, получил ранение и вернулся домой», — утверждает автор поста.

Вернувшийся с СВО сосед был осужден за особо тяжкие преступления — их, по словам петрозаводчанина, мужчина совершил в 2002 и 2015 годах в состоянии опьянения в своем подъезде.

Горожанин выразил обеспокоенность тем, что задержанного отпустили уже через два часа после задержания, так как у правоохранителей не было оснований удерживать нарушителя дальше.

Ранее в Волгограде экс-боец СВО едва не отрезал палец соседу.