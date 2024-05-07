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В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали сотрудники МЧС России

В Горловке ДНР из-за атаки БПЛА пострадали сотрудники МЧС России

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РИА «Новости»

В Горловке Донецкой народной республики (ДНР) пожарные ликвидировали возгорание сухой травы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Отмечается, что при возвращении в пожарную часть подразделение атаковал украинский дрон. Сотрудники МЧС находятся в больнице, им оказывается медицинская помощь.

Днем 7 мая сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались контратаковать позиции российских военнослужащих в районе населенного пункта Очеретино в Донецкой народной республике, однако были отброшены.

В этот же день российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области.

До этого танковая бригада, обеспечивающая безопасность государственной границы, уничтожила укрепленные позиции украинских вооруженных формирований в районе приграничного с Белгородской областью территории Украины.

Ранее в Австрии признали невозможность ВСУ противостоять российским атакам.

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