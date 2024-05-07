Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии анонсировали сигналы тренировочного применения ТЯО на учениях

Лукашенко: генштабы РФ и Белоруссии дадут сигналы учебного применения ТЯО

Генштабы Белоруссии и РФ отдадут команду на учебное применение тактического ядерного оружия (ТЯО). Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на торжественном собрании, посвященном Дню Победы, сообщает агентство БелТА.

Это будет сделано в ходе совместной проверки вооруженных сил двух стран.

«Подача сигналов на учебное применение нестратегического ядерного оружия будет осуществляться генеральными штабами Беларуси и России », — отметил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что это будет сделано в соответствии с существующими планами взаимодействия.

6 мая стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует приехать 9 мая в Москву по случаю 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Его визит анонсировал глава белорусского МИД Сергей Алейник. До этого, 8 мая, президент Белоруссии примет участие в саммите ЕАЭС 8 мая.

Ранее Лукашенко оценил систему мобилизационной и боевой готовности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами