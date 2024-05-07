В Белоруссии анонсировали сигналы тренировочного применения ТЯО на учениях

Генштабы Белоруссии и РФ отдадут команду на учебное применение тактического ядерного оружия (ТЯО). Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на торжественном собрании, посвященном Дню Победы, сообщает агентство БелТА.

Это будет сделано в ходе совместной проверки вооруженных сил двух стран.

«Подача сигналов на учебное применение нестратегического ядерного оружия будет осуществляться генеральными штабами Беларуси и России », — отметил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что это будет сделано в соответствии с существующими планами взаимодействия.

6 мая стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует приехать 9 мая в Москву по случаю 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Его визит анонсировал глава белорусского МИД Сергей Алейник. До этого, 8 мая, президент Белоруссии примет участие в саммите ЕАЭС 8 мая.

Ранее Лукашенко оценил систему мобилизационной и боевой готовности.