В Новосибирске водитель маршрутки переехал ребенка

В Новосибирске ребенка госпитализировали после столкновения с маршрутным такси. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Инцидент произошел возле ТЦ «Река». По словам очевидцев, водитель маршрутки переехал маленького ребенка. Они предположили, что пострадавший получил большое количество переломов.

По данным ГИБДД, мужчина за рулем пытался выехать из кармана на Большевистской улице. В какой-то момент он наехал на шестилетнего мальчика, который переходил улицу вне зоны пешеходного перехода.

«В результате ДТП ребенок был доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется», – сообщается в публикации.

До этого в Новосибирской области маршрутка столкнулась с грузовиком. После аварии второй опрокинулся. В результате пострадали девять человек, из них двое находятся в тяжелом состоянии. О подробностях ДТП не сообщается. Их предстоит выяснить полиции.

Ранее в Подмосковье водитель маршрутки ударил подростка из-за проблем с оплатой.