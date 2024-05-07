Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Новосибирске водитель маршрутки переехал ребенка

В Новосибирске маршрутка сбила шестилетнего мальчика

close
100%
АСТ-54 Black' class="item-image" >
Телеграм-канал АСТ-54 Black

В Новосибирске ребенка госпитализировали после столкновения с маршрутным такси. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Инцидент произошел возле ТЦ «Река». По словам очевидцев, водитель маршрутки переехал маленького ребенка. Они предположили, что пострадавший получил большое количество переломов.

По данным ГИБДД, мужчина за рулем пытался выехать из кармана на Большевистской улице. В какой-то момент он наехал на шестилетнего мальчика, который переходил улицу вне зоны пешеходного перехода.

«В результате ДТП ребенок был доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется», – сообщается в публикации.

До этого в Новосибирской области маршрутка столкнулась с грузовиком. После аварии второй опрокинулся. В результате пострадали девять человек, из них двое находятся в тяжелом состоянии. О подробностях ДТП не сообщается. Их предстоит выяснить полиции.

Ранее в Подмосковье водитель маршрутки ударил подростка из-за проблем с оплатой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами