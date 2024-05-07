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Путин подписал новый майский указ

Путин подписал указ о национальных целях развития РФ до 2030 года

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Документ опубликован на сайте Кремля.

Новый майский указ заменил прошлый документ, изданный в 2020 году.

Глава государства поручил до 31 декабря разработать и представить план по достижению национальных целей развития страны до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Речь в указе идет о семи целях. Это сохранение населения и поддержка семьи, реализация потенциала каждого человека и воспитание патриотичной личности, комфортная и безопасная среда для жизни, экологическое благополучие, устойчивая и динамичная экономика, технологическое лидерство, а также цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

В частности, перед властями поставлена задача увеличить суммарный коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году, увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет к 2030 году, снизить уровень бедности ниже 7% к 2030 году и обеспечить к 2030 году рост минимального размера оплаты труда до величины не менее чем 35 тыс. рублей в месяц.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин может внести в Государственную думу кандидатуру нового премьер-министра уже во вторник, 7 мая. После инаугурации президента, состоявшейся в этот день, правительство ушло в отставку. Но оно, согласно указу Путина, продолжит работу до сформирования нового кабмина.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство» России.

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