В российском детсаду устроили «инаугурацию» президента со «знаменосцами» и «прессой»

В Тамбове устроили постановочную «инаугурацию» президента со «знаменосцами» и «прессой» в детсаду. Об этом во «ВКонтакте» сообщает »МБДОУ «Детский сад «Акварелька»

Сообщается, что в дошкольной организации избрали «президента детского сада». Судя по кадрам с мероприятия, часть воспитанников нарядили в военную форму с георгиевским ленточками, а затем они пронесли флаг России. Позже «президент» принес присягу на уставе детского сада в присутствии «представителей прессы».

«Все серьезно: гимн, флаг, знаменная группа, судья, пресса, устав детского сада, кандидаты на пост президента и, конечно, народно избранный президент, который произнес трогательную речь», — сообщили в детсаду.

Однако комментаторы выразили негативное отношение к мероприятию, прошедшему в дошкольной организации. Они не пояснили причины своего недовольства.

Ранее в детсаду Красноярска девочкам предложили выучить песню о нежеланных дочках.