Польский судья Шмидт уверен, что Польша потребует его экстрадиции из Белоруссии

Польский судья Томаш Шмидт, попросивший убежища в Белоруссии, уверен, что Варшава потребует его экстрадиции. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Я думаю, что Польша будет просить о моей экстрадиции из Белоруссии. Наверное, захотят меня закрыть в тюрьме или каким-то другим способом решить этот вопрос», — сказал он.

По словам Шмидта, еще до отъезда в отношении него в Польше были начаты некие действия с целью ограничения его свободы. Он полагает, что примерно через два месяца против него было бы заведено уголовное дело.

До того Шмидт пояснял, что прокуратура Польши собирала материалы для обвинения его в шпионской деятельности.

6 мая польский судья Томаш Шмидт запросил убежище в Белоруссии. Свое решение он объяснил несогласием с официальной политикой Варшавы. По словам Шмидта, народ Польши выступает за мир и добрососедские отношения с Белоруссией и Россией.

Ранее в варшавском суде рассказали о сбежавшем в Белоруссию судье.