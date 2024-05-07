Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Польский судья Шмидт уверен, что Польша потребует его экстрадиции из Белоруссии

Шмидт заявил, что Польша потребует его экстрадиции с целью посадить в тюрьму

close
100%
«Tomasz Szmydt/ Томаш Шмидт»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Tomasz Szmydt/ Томаш Шмидт»

Польский судья Томаш Шмидт, попросивший убежища в Белоруссии, уверен, что Варшава потребует его экстрадиции. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Я думаю, что Польша будет просить о моей экстрадиции из Белоруссии. Наверное, захотят меня закрыть в тюрьме или каким-то другим способом решить этот вопрос», — сказал он.

По словам Шмидта, еще до отъезда в отношении него в Польше были начаты некие действия с целью ограничения его свободы. Он полагает, что примерно через два месяца против него было бы заведено уголовное дело.

До того Шмидт пояснял, что прокуратура Польши собирала материалы для обвинения его в шпионской деятельности.

6 мая польский судья Томаш Шмидт запросил убежище в Белоруссии. Свое решение он объяснил несогласием с официальной политикой Варшавы. По словам Шмидта, народ Польши выступает за мир и добрососедские отношения с Белоруссией и Россией.

Ранее в варшавском суде рассказали о сбежавшем в Белоруссию судье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами