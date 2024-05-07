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На Украине пьяные сотрудники ТЦК напали на инвалида, который пришел в магазин за водой

В Тернополе сотрудники ТЦК напали на инвалида, который пришел в магазин за водой

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Телеграм-канал Политика Страны

Сотрудники ТЦК Тернополя напали на местного жителя с инвалидностью, когда тот пришел в магазин. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

По словам украинца, мужчины попросили у него документы. В ответ на это пострадавший попросил показать документы сотрудника, но тот продемонстрировал только фото на телефоне. При этом удостоверение было нечетким. Сотрудник ТЦК был в состоянии алкогольного опьянения.

После этого украинец отправился по своим делам, но заметил, что за ним следят. В результате мужчину ударили по голове сзади. Человека госпитализировали в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломами.

До этого омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что сотрудники ТЦК не могут задерживать людей на улице. Он также добавил, что эти люди не могут применять к гражданам физическую силу. Обратную ситуацию Лубинец назвал «нонсенсом».

Ранее в Закарпатской области Украины сотрудники ТЦК задержали мужчину и бросили в лесу.

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