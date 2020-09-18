Кремль прокомментировал версию, что за ситуацией с Навальным стоит Запад

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал версию председателя Госдумы Вячеслава Володина, который утверждает, что за отравлением Алексея Навального стоит Запад, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Здесь мы не можем заявить ни о согласии, ни о несогласии с ним. Вопросов в этой ситуации становится гораздо больше, чем ответов. Мы весьма ограничены в своей возможности проводить реальное расследование на этот счет. Выяснилось, что какие-то предметы были увезены из России, нет возможности ознакомиться с результатами анализов, — это все осложняет проведение расследования», — сказал Песков.

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