Трамп: Китай представляет большую опасность для выборов, чем Россия

Михаил Кириллов
Прослушать новость
Остановить прослушивание

Президент США Дональд Трамп заявил, что действующий директор ФБР Кристофер Рэй не осознает угрозы со стороны Китая в отношении грядущих выборов главы государства. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

«Крис, вы не видите никакой активности со стороны Китая, хотя это гораздо большая угроза, чем Россия», — написал президент.

По его словам, и Россия, и Китай тем не менее смогут так или иначе вмешиваться в американские выборы из-за голосования по почте.

Ранее глава ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия продолжает вмешиваться электоральные процессы в США, стремясь «опорочить бывшего вице-президента США Джо Байдена».

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

ФБР обвиняет Россию в «злонамеренном иностранном влиянии»

Лавров: при новом президенте США отношения Москвы и Вашингтона не поменяются

Трамп заявил, что не позволит левым установить в стране расовую сегрегацию