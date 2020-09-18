Трамп: Китай представляет большую опасность для выборов, чем Россия

Президент США Дональд Трамп заявил, что действующий директор ФБР Кристофер Рэй не осознает угрозы со стороны Китая в отношении грядущих выборов главы государства. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

«Крис, вы не видите никакой активности со стороны Китая, хотя это гораздо большая угроза, чем Россия», — написал президент.

По его словам, и Россия, и Китай тем не менее смогут так или иначе вмешиваться в американские выборы из-за голосования по почте.

Ранее глава ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия продолжает вмешиваться электоральные процессы в США, стремясь «опорочить бывшего вице-президента США Джо Байдена».

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года.

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