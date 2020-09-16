Лукашенко выступил за перерегистрацию партий в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил министерству юстиции перерегистрировать политические партии, пишет агентство БелТА.

Лидер отметил, что сейчас в стране зарегистрированы 15 партий.

«Но мы же понимаем, что это не партии. Когда 10 из них отклонились от своих уставов, задач и требуют новых выборов. Министру юстиции поручаю тщательно посмотреть на все партии... Надо провести их перерегистрацию», — сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что уже давно идет работа над новым законом о политических партиях.

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