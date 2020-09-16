Лукашенко выступил за перерегистрацию партий в Белоруссии
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил министерству юстиции перерегистрировать политические партии, пишет агентство БелТА.
Лидер отметил, что сейчас в стране зарегистрированы 15 партий.
«Но мы же понимаем, что это не партии. Когда 10 из них отклонились от своих уставов, задач и требуют новых выборов. Министру юстиции поручаю тщательно посмотреть на все партии... Надо провести их перерегистрацию», — сказал Лукашенко.
Президент подчеркнул, что уже давно идет работа над новым законом о политических партиях.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Лукашенко заявил, что Украина стала форпостом провокаций в Белоруссии
— Лукашенко попросил у Путина новейшее оружие