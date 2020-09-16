Трамп рассказал про самый трудный момент своего президентства

Президент США Дональд Трамп заявил, что самым трудным моментом за его первый президентский срок стала пандемия коронавируса. Об этом он сказал в эфире телеканала ABC.

«Без сомнения это была вся эта вещь с COVID или, как я его называю, китайский вирус.», — ответил Трамп на вопрос о том, что для него было самым тяжелым в годы президентства.

При этом американский лидер отметил, что до пандемии «дела шли очень хорошо».

Глава Белого дома также заявил, что во время эпидемии он осознал всю «хрупкость» жизни. Трамп упомянул, что шесть его друзей умерли от COVID-19.

Кроме того, он заявил, что теперь «по-другому смотрит» на заключенную с Китаем торговую сделку из-за коронавируса, в распространении которого он винит Пекин.