Пушков жестко ответил на заявление Трампа о ликвидации Асада

Сенатор Алексей Пушков подверг критике американскую внешнюю политику после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он планировал ликвидировать лидера Сирии Башара Асада. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, признание о планах по устранению президента другой страны, которое сделал американский лидер, — «потрясающая наглость и не менее потрясающий цинизм».

«Международное право и США - понятия противоположные и несовместимые», — отметил Пушков.

Сенатор указал, что предшественники также вели себя подобным образом. По его словам, экс-президент США Джордж Буш — младший, отвечая на вопрос журналиста о правовых основаниях войны в Ираке заявил, что не знает ничего о международном праве, и порекомендовал обратиться к его адвокату. При этом следующий президент США и лауреат Нобелевской премии мира Барак Обама говорил, что «дни Асада сочтены», и планировал осуществить в Сирии государственный переворот.

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