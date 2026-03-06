Размер шрифта
Лукашенко закрыл «личку» в своем TikTok после призыва обращаться к нему

Лукашенко закрыл личные сообщения в своем TikTok после призыва писать ему
Президент Белоруссии Александр Лукашенко закрыл личные сообщения в своем TikTok-аккаунте после того, как накануне поздравил женщин с наступающим 8 Марта и призвал их писать ему в «личку», если их обидит кто-то из мужчин. Корреспондент «Газеты.Ru» убедился, что белорусскому лидеру невозможно написать в приложении.

Пользователи сервиса иронично предположили, что Лукашенко решил закрыть сообщения, чтобы спастись от сотен пишущих ему женщин.

5 марта Лукашенко на церемонии вручения государственных наград заявил, обращаясь к присутствующим женщинам: «Если хоть один мужик вас обидит в эти [праздничные] дни, найдите возможность — ну у нас же TikTok есть — напишите мне. Я обязательно отреагирую». Он уточнил, что глава администрации президента Дмитрий Крутой берет на контроль все обращения к нему, после чего докладывает об этом главе государства.

До этого стало известно, каких подарков ждут россиянки на 8 марте. Согласно опросу, самый популярный подарок — это деньги. На втором месте рейтинга новая сумка, на третьем — ювелирные украшения. Женщины также сообщили, что они не хотят видеть в качестве подарка на праздник. Так, антирейтинг возглавил одинокий цветок в целлофане. За ним идут товары для кухни (приборы, техника, утварь) и «игрушки для взрослых».

Ранее в России подешевели цветы в преддверии 8 Марта.

 
