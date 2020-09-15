Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что отказ главы государства Александра Лукашенко от власти является исключительно вопросом времени. Об этом сообщает The Washington Post.

«Мы как страна прошли точку невозврата. У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и его уход из власти — это лишь вопрос времени», — заявила Тихановская.

Она считает, что для победы оппозиции будет достаточно продолжения мирных акций протеста.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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