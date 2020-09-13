ЦИК надеется подсчитать голоса за ночь

Глава ЦИК Элла Памфилова выразила надежду, что подсчет голосов по итогам единого дня голосования завершится за ночь, пишет РИА «Новости».

«После 20.00 часов начинается самый интенсивный подсчет голосов, уже ввод протоколов. И мы надеемся, что в течение ночи, так мы рассчитываем, что уже процесс практически будет завершен», — сказала Памфилова.

Глава ЦИК выразила надежду, что сбоев в подсчете голосов не будет. Она подчеркнула, что нужно дождаться завершения голосования в Калининграде в 20.00 (21.00 мск).

13 сентября в России проходит единый день голосования в 83 субъектах страны. В ходе голосования состоится избрание глав 20 субъектов и депутатов региональных законодательных органов в 11 субъектах.

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