Сестра Колесниковой сообщила о ее самочувствии

Сестра члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой, содержащейся в минском СИЗО, Татьяна Хомич заявила, что политику передали личные вещи. Об этом она сказала в эфире телеканала «Интер».

Хомич отметила, что она находится в постоянном контакте с адвокатами Колесниковой.

«Я знаю, что Маша в хорошем настроении. Маша шутит, я знаю, что она бодра. Ей получилось передать личные вещи, потому что ее похитили (в том) как она была - и три дня у нее не было возможности получить какие-то личные вещи и воспользоваться ими», — сказала Хомич.

Ранее сообщалось, что Колесникова арестована по подозрению в призывах к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Белоруссии, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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