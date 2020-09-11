В США рассказали, почему Трамп повторно выдвинут на Нобелевскую премию

Президент США Дональд Трамп был выдвинут на Нобелевскую премию за соглашение властей Сербии и самопровозглашенной республики Косово, которое было подписано в Вашингтоне. Об этом в своем Twitter cообщил спецпредставитель американского лидера Ричард Гренелл.

«Трамп выдвинут второй раз на Нобелевскую премию (на этот раз. — «Газета.Ru») за историческое соглашение Косово и Сербии», — написал Гренелл.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Сербия и Косово договорились о нормализации отношений в экономической сфере. Переговоры между сербским президентом Александром Вучичем и премьер-министром Косово Авдулахом Хоти начались 3 сентября в Вашингтоне. Вашингтон надеялся в ходе данной встречи добиться мирного урегулирования многолетнего спора, который вызвал интервенцию США в регионе.

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