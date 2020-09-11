Тихановская рассказала, когда вернется в Белоруссию

Покинувшая Белоруссию экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в интервью польской газете Rzeczpospolita рассказала, что вернется в республику, как только будет уверена в безопасности для себя и детей.

«Я должна находиться в чужой стране, но как только решу, что я и мои дети будут в безопасности, вернусь в Белоруссию. Там мои близкие, мой муж, я хочу вернуться», — сказала Тихановская.

Она также добавила, что Белоруссии «не нужно держаться исключительно России и не смотреть в сторону Европы», потому что граждан республики слишком долго пугали Европой и НАТО.

В то же время политик добавила, что Белоруссия будет выстраивать дружественные отношения и с Россией, и с Европой, и с США.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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