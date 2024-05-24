Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Певица Валерия рассказала, как ей удалось отказаться от диет

Певица Валерия отказалась от диет при помощи спорта и подсчета калорий

close
100%
valeriya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Валерия в интервью PROZvezd похвасталась, что ей удалось отказаться от диет, подсчитывая калории.

«Я употребляю определенное количество калорий в день. Наконец-то смогла отказаться от диет и от разгрузочных дней. Я высчитываю калории. Очень удобно на самом деле. В день позволяю себе 1400 калорий. Благодаря этому теперь хожу в рестораны даже вечером без всяких угрызений совести», — пояснила Валерия.

По словам артистки, самое главное в такой стратегии — не забывать про потребление достаточного количества белка, во всем остальном можно себя не ограничивать, считает Валерия. К тому же артистка занимается растяжкой, йогой, а также ходит на силовые и функциональные упражнения. Валерия просит организаторов своих концертов снимать для них отель с тренажерным залом, чтобы можно было следить за фигурой даже в туре.

Недавно Валерия призналась, что не помогает мужу Иосифу Пригожину поддерживать себя в хорошей форме.

«Я и сейчас готова помочь своему мужу в процессе похудения, но он уже сам разбирается. Все, что он делает, он делает совершенно самостоятельно. К сожалению, никак не могу влиять на процессы. Но когда надо, я всегда рядом, могу подсказать, что-то посоветовать, научить», — уточнила Валерия.

Ранее Юрий Куклачев рассказал о подарке от Shaman после увиденного им лично инфаркта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами