Певица Валерия рассказала, как ей удалось отказаться от диет

Певица Валерия в интервью PROZvezd похвасталась, что ей удалось отказаться от диет, подсчитывая калории.

«Я употребляю определенное количество калорий в день. Наконец-то смогла отказаться от диет и от разгрузочных дней. Я высчитываю калории. Очень удобно на самом деле. В день позволяю себе 1400 калорий. Благодаря этому теперь хожу в рестораны даже вечером без всяких угрызений совести», — пояснила Валерия.

По словам артистки, самое главное в такой стратегии — не забывать про потребление достаточного количества белка, во всем остальном можно себя не ограничивать, считает Валерия. К тому же артистка занимается растяжкой, йогой, а также ходит на силовые и функциональные упражнения. Валерия просит организаторов своих концертов снимать для них отель с тренажерным залом, чтобы можно было следить за фигурой даже в туре.

Недавно Валерия призналась, что не помогает мужу Иосифу Пригожину поддерживать себя в хорошей форме.

«Я и сейчас готова помочь своему мужу в процессе похудения, но он уже сам разбирается. Все, что он делает, он делает совершенно самостоятельно. К сожалению, никак не могу влиять на процессы. Но когда надо, я всегда рядом, могу подсказать, что-то посоветовать, научить», — уточнила Валерия.

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