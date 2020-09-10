Адвокат рассказала о здоровье Колесниковой в СИЗО
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, которая сейчас находится в СИЗО, чувствует себя хорошо, особых жалоб нет. Об этом рассказала ее адвокат Людмила Казак, пишет РИА «Новости».
«Состояние здоровья хорошее, жалоб нет. Ушибы есть, она будет ходатайствовать о медосвидетельствовании», — сказала адвокат.
Казак добавила, что Колесникова остается подозреваемой.
9 сентября СК Белоруссии арестовал Колесникову по делу о призывах к захвату власти. Адвокат Колесниковой, в свою очередь, заявила, что ее подзащитная считает дело абсурдным и расценивает происходившее как политическое преследование.
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