Колесникова просит возбудить дело по факту ее похищения и угроз убийством
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова просит возбудить уголовное дело по факту ее хищения и угроз убийством. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу службе штаба политика Виктора Бабарико, членом которого является Колесникова.
«Адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак передала в Следственный комитет заявление на имя председателя СК Ивана Носкевича о возбуждении уголовного дела», — рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что в заявлении Колесникова называет конкретные имена и должности людей, которые оказывали на нее психологическое давление в ГУБОПик и КГБ.
Оппозиционерка требует возбудить дело в отношении сотрудников КГБ РБ, ГУБОПиК РБ по статьям «Похищение человека», «Незаконное лишение свободы» и «Угроза убийством».
Колесникова в заявлении подробно изложила хронологию событий 7 и 8 сентября и все, что с ней происходило в это время. Также она сообщила, что готова дать подробные показания.
9 сентября СК Белоруссии арестовал Колесникову по делу о призывах к захвату власти. Адвокат Колесникой, в свою очередь, заявила, что ее подзащитная считает дело абсурдным и расценивает происходившее как политическое преследование.
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