Колесникова просит возбудить дело по факту ее похищения и угроз убийством

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова просит возбудить уголовное дело по факту ее хищения и угроз убийством. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу службе штаба политика Виктора Бабарико, членом которого является Колесникова.

«Адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак передала в Следственный комитет заявление на имя председателя СК Ивана Носкевича о возбуждении уголовного дела», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что в заявлении Колесникова называет конкретные имена и должности людей, которые оказывали на нее психологическое давление в ГУБОПик и КГБ.

Оппозиционерка требует возбудить дело в отношении сотрудников КГБ РБ, ГУБОПиК РБ по статьям «Похищение человека», «Незаконное лишение свободы» и «Угроза убийством».

Колесникова в заявлении подробно изложила хронологию событий 7 и 8 сентября и все, что с ней происходило в это время. Также она сообщила, что готова дать подробные показания.

9 сентября СК Белоруссии арестовал Колесникову по делу о призывах к захвату власти. Адвокат Колесникой, в свою очередь, заявила, что ее подзащитная считает дело абсурдным и расценивает происходившее как политическое преследование.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Колесникова заявила, что ее похитили, чтобы насильственно вывезти за границу

— КГБ требовал добровольного отъезда Колесниковой из Белоруссии

— Адвокат сообщила о наличии ушибов у Колесниковой