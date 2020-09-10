Санкции Евросоюза против Белоруссии заблокированы из-за Кипра

Кипр заблокировал принятие Евросоюзом санкций в отношении Белоруссии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что Кипр желает, чтобы в санкционные списки ЕС были внесены несколько турецких компаний, которые были причастны к буровым работам по добыче природного газа в его экономической зоне.

Чтобы санкции против Белоруссии были приняты, их должны поддержать все 27 государств Евросоюза.

Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал ускорить введение санкций против белорусских властей.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались забастовки и несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.