Член КС Белоруссии Максим Знак перестал выходить на связь
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак перестал выходить на связь. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на секретариат координационного совета.
«Предположительно, к Максиму заявились силовики и работают с ним. Может обыск, может задержан. Мы с ним не можем связаться», — сказали в секретариате.
При этом пресс-секретарь штаба экс-претендента на участие в президентских выборах в Белоруссии Виктора Бабарико Глеб Германчук заявил, что последнее сообщение от Знака было: «маски».
По словам Германчука, у члена КС Белоруссии должно было быть интервью, однако он не подключился в Zoom.
«Я ему позвонил, он произнес фразу «похоже, кто-то к нам пришел», отключился, и написал слово «маски». Сейчас он недоступен», — добавил пресс-секретарь штаба Бабарико.
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