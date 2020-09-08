Зеленский объявил дату встречи политсоветников в «нормандском формате»

Встреча политсоветников в «нормандском формате» пройдет 11 сентября, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами, которое транслировалось на странице офиса президента в YouTube.

«У нас должно быть заседание 11 сентября советников «нормандского формата». Ждем там определенные предложения, определенные решения», — сказал Зеленский.

Ранее пресс-служба украинского главы сообщила, что встреча советников, запланированная на 28 августа в Париже, перенесена из-за командировки советника президента Франции. Позже глава офиса украинского президента Андрей Ермак объявил, что встреча политсоветников Германии, России, Украины и Франции по урегулированию ситуации в Донбассе пройдет до 10 сентября.

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